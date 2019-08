Mit Ghostrunner erwartet euch ein blutiger Cyberpunk-Slasher (Trailer)

Das Studio One More Level hat neue Spielszenen aus dem Cyberpunk-Ego-Slasher Ghostrunner veröffentlicht.

Kürzlich hat One More Level ein neues Video zum kommenden Actiontitel Ghostrunner veröffentlicht, das viele neue Szenen aus dem Spiel zeigt. Hier erwartet euch schnelle Action, die sehr an Mirror’s Edge erinnert, in einem coolen Cyberpunk-Setting.

Das Ganze ist sehr düster inszeniert und mit Blut wird auch nicht gespart. Das erwartet euch: Ihr sprintet als Cyber-Ninja durch die Levels, hechtet euch von Wand zu Wand, weicht Kugeln in Zeitlupe aus und erledigt eure Feinde in Sekundenschnelle mit eurem Schwert.

Hier die offizielle Beschreibung: “Erklimme den letzten verbliebenen Unterschlupf der Menschheit, eine riesige Turmstadt namens Ascend. Der Turm ist von Gewalt, Armut und Chaos gezeichnet. Besiege deine Feinde, entdecke die Geheimnisse dieser Superstruktur sowie deinen eigenen Ursprung und erhalte die Macht, den Keymaster herauszufordern.”

Ja, ok, die Story hört sich jetzt nicht super innovativ an, aber das Spiel macht schon jetzt einen sehr guten Eindruck. Überzeugt euch am besten selbst. Hier die neuesten Spielszenen:

Ghostrunner erscheint 2020 für PC via Steam, PlayStation 4, and Xbox One.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sehen ziemlich cool aus. Wer auf das Cyberpunk-Setting steht und schnelle Action sucht, der wird hier fündig.