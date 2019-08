Mortal Kombat 11: Der Kombat Pack Trailer wird noch in diesem Monat veröffentlicht

Die Fanbase von Mortal Kombat 11 regt sich aktuell darüber auf, dass NetherRealm kaum Infos zu den kommenden Kämpfern verrät, die im Kombat Pack enthalten sind – jetzt reagierte das Studio.

Shang Tsung ist bereits verfügbar und de ersten Spielszenen von Nightwolf gab es jetzt auch zu sehen – zu den weiteren Kämpfern gibt es kaum Infos. Das nervt die Community und NetherRealm scheint das zu verstehen.

Darum hat das Studio jetzt auch einen Clip veröffentlicht, in dem verraten wird, dass am 21. August ein neuer Trailer zum Kombat Pack veröffentlicht wird. Hier das entsprechende Video, in dem Shang Tsung eine Nachricht an NetherRealm schick, was ziemlich witzig ist:

Übrigens scheint das Video, in dem Shang Tsung mit dem Smartphone eine Nachricht an NetherRealm schickt, von einem Fan zu stammen. NetherRealm kontaktierte den Twitter-User “Baeyonetta” und fragte, ob sie das Video verwenden dürfen. Hier der Post dazu:

WHAT THEFUCK IS HAPPENING pic.twitter.com/ZlBG942XRq — Baeyonetta (@Baeyonetta) 1. August 2019

Auf jeden Fall erscheint der neue Kombat Pack Trailer am 21. August. Und wenn er da ist, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Mortal Kombat 11 ist aktuell für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar.

Das denken wir:

NetherRealm sollte sich nicht zu lange Zeit lassen, bis die nächsten Kämpfer veröffentlicht werden.