Mortal Kombat 11: Der Terminator hat nicht die Stimme von Arnold Schwarzenegger

Kürzlich wurde bekannt, dass Arnold Schwarzenegger den Terminator in Mortal Kombat 11 nicht sprechen wird – leider.

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte NetherRealm den Trailer zum Kombat Pack 1 für Mortal Kombat 11. Im Clip wurde unter anderem auch der Terminator T-800 als DLC-Charakter vorgestellt.

Am Donnerstag teilte Mortal Kombat-Schöpfer Ed Boon seine Begeisterung auf Twitter mit: “Ein Teil von mir kann immer noch nicht glauben, dass wir Arnold haben”, twitterte er. Wegen dieses Tweets dachten einige Fans, dass Schwarzenegger den Terminator im Spiel sprechen würde. Das Problem: Das wird er nicht.

Part of me still can’t believe we got Arnold.

