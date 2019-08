Mortal Kombat 11: Fans finden die neue Stimme von Sub-Zero ziemlich bescheuert

NetherRealm hat Sub-Zero in Mortal Kombat 11 eine neue Stimme spendiert und diese kommt bei den Fans so gar nicht gut an.

Erinnert ihr euch noch? Vor einigen Tagen berichteten wir darüber, dass Sub-Zero in Mortal Kombat 11 einen offizielle Dimitri Vegas Sub-Zero Skin spendiert bekommt – dieser ist ab 22. August kostenlos verfügbar.

Dimitri Vegas ist ein Star-DJ, einer der besten der Welt und ein riesiger MK-Fan. Abgesehen davon ist er für einen Remix des klassischen Mortal Kombat Themes verantwortlich. Darum wurde ihm wohl der Skin gewidmet.

To celebrate my upcoming “Sub-Zero” playable character in #MortalKombat 11, we decided to release the music we did for the #MK11 trailer, along with a 🔥🔥🔥 clubmix! We’ve been fans of the game since forever… retweet if you’re too 🎮 pic.twitter.com/S7VQEVDiwF — Dimitri Vegas (@dimitrivegas) 9. August 2019

Aber kommen wir zum Punkt: Neben dem Skin erhält Sub-Zero auch die Stimme von Dimitri Vegas und diese kommt bei den Fans nicht so wirklich gut an. Der DJ ist eben kein professioneller Synchronsprecher – und das hört man auch. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Hier sind ein paar Beispiele, in denen Dimitri als Sub-Zero zu hören ist:

Steve Blum (Sub Zero’s voice actor) is one of the most iconic voices of all time. That’s why dimitris voice hurts extra bad lo — Cream (@RagingRicans) 16. August 2019

Und was haltet ihr von der Stimme? Teilt uns eure Meinung in den kommentaren mit.

Das denken wir:

Da bleiben wir lieber bei der Originalstimme.

Quelle: comicbook.com