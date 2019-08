Mortal Kombat 11: Jade hat einen neuen Brutality spendiert bekommen – und dieser hat es in sich

in

In Mortal Kombat 11 könnnt ihr jetzt einen neuen Brutality für Jade freischalten.

Kürzlich berichteten wir darüber, dass NetherRealm der Kämpferin Cassie Cage einen neuen Brutality in Mortal Kombat 11 spendiert hat – jetzt ist Jade an der Reihe.

Jedoch bekommt ihr diesen Brutality nicht einfach für Jade – ihr müsst ihn euch verdienen. Für diesen Brutality müsst ihr 10 tägliche Herausforderungen in der Kombat League meistern.

Im nachfolgenden Video seht ihr den Brutality in Aktion. Wird der Move aktiviert, dann zwingt sie ihren Feind auf die Knie, um ihm dann den Kopf abzureißen – heftig!

Mortal Kombat ist für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich. Mehr Infos, Videos und News zum Spiel findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Es ist faszinierend, dass den Leuten bei NetherRealm nie die Ideen ausgehen, was brutale Moves betrifft. Mal sehen, was da noch so kommt.