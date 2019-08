Mortal Kombat 11 Kombat Pack 1: Die restlichen DLC-Kämpfer wurden geleakt

In wenigen Stunden wird ein neuer Mortal Kombat 11-Trailer veröffentlicht, der die restlichen Kämpfer des Kombat Packs 1 vorstellt. Ein Leak zeigt uns aber schon jetzt die kommenden Kämpfer.

Vor dem Release des Trailers veröffentlichten die NetherRealm Studios und Warner Bros. Interactive Entertainment einen YouTube Premiere Countdown für den Trailer – unglücklicherweise hatten die beiden nicht auf dem Schirm, dass es sehr einfach ist, sich die Thumbnails von solchen Premieren zu ziehen. Und genau das haben Fans auch getan.

Eines der Thumbnails enthüllt alle Kombat Pack 1 DLC-Charaktere und die entsprechenden Release-Termine. So soll der Terminator ab dem 8. Oktober zur Verfügung stehen. Sindel geht am 26. November an den Start. Der Joker betritt die Arena am 28. Januar und Spawn erscheint am 17. März.

Hier das entsprechende Bild:

Wie ihr seht, ist Ash Williams oder einen der anderen zuvor geleakten Charaktere, nicht vertreten. Vielleicht finden die Kämpfer aber mit dem Kombat Pack 2 den Weg ins Spiel.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

Mehr Infos, News und Videos zu Mortal Kombat 11 findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Wir sind vor allem schon auf die ersten Spielszenen von Spawn gespannt. Auf jeden Fall dürfte im Kombat Pack für jeden Geschmack etwas dabei sein – die Kämpferauswahl ist ziemlich abwechslungsreich.