Need for Speed 2019 wird am 14. August offiziell vorgestellt

Kürzlich berichteten wir über einen ersten Leak zu Need for Speed 2019 – jetzt wird das Spiel bald offiziell vorgestellt.

Glaubt man dem ersten Leak zu Need for Speed 2019, dann wird der nächste Teil der NfS-Reihe wohl Need For Speed Heat heißen – offiziell ist das aber noch nicht. Aber das könnte sich bald ändern, denn EA hat einen Countdown auf der offiziellen Seite des Spiels gestartet.

Und dieser Countdown endet in zwei Tagen, am 14. August, dann wird der nächste Teil der Need for Speed-Reihe offiziell vorgestellt. Anscheinend arbeitet Ghost Games an diesem neuen NfS-Spiel. Erscheinen soll es angeblich noch 2019.

Bereits im Februar berichteten wir darüber, dass sich ein neues Need for Speed in Entwicklung befindet. Seitdem warten wir auf erste offizielle Informationen.

Sobald es weitere Neuigkeiten dazu gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Hoffentlich erwartet uns mal wieder ein richtig grandioser Teil. Die NfS-Community hätte es verdient.