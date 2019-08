Need for Speed Heat: Dieses Video zeigt ganze 2 Stunden aus dem Spiel

Im nachfolgenden Video bekommt ihr über zwei Stunden aus dem kommenden Rennspiel Need for Speed Heat zu sehen.

Wie ihr wisst, wurde im Rahmen der Gamescom 2019 auch das Spiel Need for Speed Heat vorgestellt. Dementsprechend sind mittlerweile viele Spielszenen entstanden, die den Weg ins Netz gefunden haben.

Wer sich aber nicht jedes einzelne Video ansehen möchte, sondern sich einfach mal zwei Stunden lang von NfS-Action berieseln lassen möchte, der sollte sich nachfolgenden Clip nicht entgehen lassen.

In diesem Video bekommt ihr Rennen bei Tag und bei Nacht zu sehen, es wird gezeigt, wie vielseitig die Tuning-Möglichkeiten ausfallen und ihr bekommt zu sehen, wie sich der eigene Charakter individualisieren lässt.

Fans von Need for Speed kommen hier voll auf ihre Kosten.

Need for Speed Heat erscheint am 8. November für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Ob Need for Speed Heat wirklich überzeugen kann, wissen wir nicht, aber das Spiel sieht auf jeden Fall schon jetzt verdammt gut aus.