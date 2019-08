Need for Speed Heat – Hier sind 7 Minuten aus der Gamescom-Demo

Electronic Arts ist unter anderem mit Need for Speed Heat auf der Gamescom 2019 vertreten und mittlerweile sind erste Szenen aus der Messe-Demo im Netz gelandet.

EA präsentiert im Rahmen der Gamescom das kommende Rennspiel Need for Speed Heat. Aus diesem Grund dürfen wir uns heute über neue Spielszenen freuen. Im nachfolgenden Video bekommen wir nämlich sieben Minuten aus der Gamescom-Demo zu sehen.

Zu Beginn wird ein Rennen gezeigt und danach folgt eine ziemlich coole Verfolgungsjagd mit der Polizei. Das Ganze macht auf den ersten Blick einen sehr guten Eindruck und vor allem die Grafik kann schon jetzt überzeugen, was unter anderem an der leistungsstarken Frostbite Engine liegt.

Im Spiel nehmt ihr tagsüber am sogenannten Speedhunters Showdown teil, damit ihr Geld verdient, um euren Boliden aufrüsten zu können und nachts nehmt ihr an Untergrundrennen teil, um euch einen Ruf in der Szene aufzubauen.

Hier die neuen Spielszenen:

Need for Speed Heat erscheint am 8. November für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Die neuen Spielszenen machen Lust auf mehr und die Grafik sieht schon jetzt beeindruckend aus. Racing-Fans sollten sich das Spiel schon mal vormerken.