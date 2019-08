No Man’s Sky: Beyond – Seht euch hier den Launch-Trailer an

in

Das Studio Hello Games hat den Launch-Trailer zu No Man’s Sky: Beyond veröffentlicht.

Kürzlich berichteten wir darüber, dass Beyond, das bisher größte Update für No Man’s Sky, am 14. August veröffentlicht wird. Da der Release nicht mehr lange auf sich warten lässt, wurde jetzt der Launch-Trailer veröffentlicht.

Laut Hello Games erwartet uns mit Beyond ein brandneues Social- und Multiplayer-Erlebnis, das Spieler wie nie zuvor zusammenzubringen soll. Beyond soll die Art und Weise verändern, wie Spieler zusammenkommen und neue Möglichkeiten bieten, das Universum zu erkunden.

Aber damit noch nicht genug: Das komplette Spiel wird auch in VR spielbar sein. Beyond ist übrigens das siebte große kostenlose Update für No Man’s Sky.

Wer also einen Grund sucht, mal wieder eine Runde No Man’s Sky zu spielen – hier ist er!

Das denken wir:

Es ist absolut beachtlich, wie Hello Games dieses Spiel zu dem macht, was sich Fans von Anfang an gewünscht haben – so geht man mit Kritik um.