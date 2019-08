No Man’s Sky: Das Beyond-Update erscheint am 14. August

Hello Games hat angekündigt, dass das Beyond-Update am 14. August erscheinen wird.

Falls ihr auf das No Man’s Sky Update Beyond wartet, habe ich eine gute Nachricht für euch. Beyond erscheint bereits am 14. August. Mit diesem Update erwartet uns laut Hello Games ein brandneues Social- und Multiplayer-Erlebnis, das Spieler wie nie zuvor zusammenzubringen soll. Beyond soll die Art und Weise verändern, wie Spieler zusammenkommen und neue Möglichkeiten bieten, das Universum zu erkunden.

Abgesehen davon wird das komplette Spiel in VR spielbar sein. Beyond ist übrigens das siebte große kostenlose Update für No Man’s Sky, das bereits 2016 veröffentlicht wurde.

Hier könnt irh euch noch den Teaser zum Update ansehen:

Weitere News, Infos und Videos zu No Man’s Sky findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Wir sind wirklich schon gespannt, wie Beyond das Multiplayererlebnis verändern wird.