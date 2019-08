Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – Der erste Trailer mit Spielszenen wurde geleakt

in

Kürzlich wurde ein erster Trailer zum Spiel Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville geleakt.

Vor einigen Tagen berichteten wir darüber, dass EA Einladungen für einen neuen Plants vs. Zombies Shooter verschickt hat – jetzt ist der erste Trailer zum bisher unangekündigten Titel Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville im Netz gelandet.

Dieser sieht noch etwas unfertig – dafür aber ziemlich offiziell – aus. Am Anfang gibt es einige Cutscenes zu sehen und später bekommt ihr dann auch einen ersten Blick auf das Gameplay.

Bisher wurde das Spiel noch nicht durch den Publisher angekündigt, aber man kann davon ausgehen, dass das nicht mehr lange dauern dürfte – unter anderem wegen des Leaks.

Hier der besagte Trailer:

Sobald es erste offizielle Infos zum Spiel gibt, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Bisher lässt sich noch nicht viel über das Spiel sagen, aber die ersten Spielszenen machen auf jeden Fall Lust auf mehr.