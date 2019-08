PlayStation 5: Seht euch hier 3D-Renderings des Dev Kits an

in

Die Seite Let’s Go Digital hat 3D-Renderings des Dev Kits der PlayStation 5 erstellt, die es ermöglichen, sich die Konsole besser vorstellen zu können.

Kürzlich berichteten wir darüber, dass ein neues Hardware-Patent von Sony Interactive Entertainment aufgetaucht ist. Einige hatten vermuteten, dass es sich dabei um das PlayStation 5 Dev Kit handeln könnte. das hat sich mittlerweile mehr oder weniger bestätigt.

Die Bilder, die in diesem Patent zu sehen sind, machen es einem aber schwer, sich vorstellen zu können, wie die Konsole in Wirklichkeit aussieht. Dieses Problem hat Let’s Go Digital jetzt mit ein paar ziemlich coolen 3D-Renderings gelöst, die auf Basis des Patents entstanden sind.

Die Konsole hat ein großes V an der Oberseite mit Lüftungsschlitzen an der Seite. Auf der Vorderseite des Geräts befinden sich mehrere USB-Anschlüsse, Tasten und ein Laufwerk.

So sieht das Ganze aus.:

Mehr Bilder könnt ihr euch hier ansehen.

Wie gefällt euch das Design des Dev Kits? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Irgendwie sieht das Dev Kit gar nicht so übel aus. Das Design der finalen PS5 wird sich davon aber mit Sicherheit deutlich unterscheiden.