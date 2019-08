Power Rangers: Battle for the Grid erscheint im September für PC – Das sind die Systemanforderungen

Das Studio nWay hat angekündigt, dass das Kampfspiel Power Rangers: Battle for the Grid im September für den PC erscheint.

Seit April ist Power Rangers: Battle for the Grid für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich. Am 24. September erscheint das Spiel aber nun auch für den PC. Mit dieser Ankündigung wurden auch die offiziellen Systemanforderungen veröffentlicht.

Falls ihr also wissen möchtet, ob das Spiel auf eurem Rechner läuft, findet ihr unter diesen Zeilen alle Daten.

Minimum:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 7 64-Bit

Prozessor: Intel Core i3-4160 3.60GHz

Arbeitsspeicher: 6 GB RAM

Grafik: Nvidia GeForce GTX 480, GTX 570, GTX 67

DirectX: Version 10

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 2 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlen:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 64-Bit

Prozessor: Intel Core i5-4690K 3.50GHz or AMD FX-9370

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: Nvidia GeForce GTX 960 or AMD Radeon R7 370

DirectX: Version 10

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 2 GB verfügbarer Speicherplatz

Weitere Infos, News und Videos zum Spiel gibt es über diesen Link.

Das denken wir:

Wenigstens müssen PC-Spieler nicht mehr lange warten, bis sie sich endlich auch mit den Power Rangers prügeln können.