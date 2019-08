Predator: Hunting Grounds – Neues Video zeigt mehr Gameplay und verrät Details zum Spiel

PlayStation Access hat ein neues Video zum kommenden Multiplayer-Spiel Predator: Hunting Grounds veröffentlicht, das nicht nur neue Gameplay-Szenen beinhaltet, sondern auch interessante Details zum Spiel verrät.

Falls ihr nicht wisst, worum es sich bei Predator: Hunting Grounds handelt: Hier erwartet euch ein asymmetrischen Multiplayer-Shooter, der auf der erfolgreichen Sci-Fi-Horror-Franchise Predator basiert.

Im Dschungel von Südamerika bildest du zusammen mit deinen Freunden ein Elite-Feuerteam und erledigst paramilitärische Missionen. Das Problem: Ein einzelner Spieler übernimmt die Kontrolle über den Predator und macht mit Alientechnologien Jagd auf euch.

Und wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt nachfolgender Clip. Abgesehen davon bekommen wir interessante Infos zum Titel präsentiert. Beispielsweise erfahren wir, wie die Missionen im Spiel aufgebaut sind.

So müsst ihr nicht nur gegen den Predator kämpfen, sondern auch Missionen erfüllen, in denen ihr gegen die KI kämpft. Mit anderen Worten: Selbst wenn der Predator nicht im Spiel wäre, wäre da noch ein Spiel vorhanden – wenn ihr versteht, was ich meine.

Predator: Hunting Grounds erscheint 2020 für die PS4. Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein spannender Multiplayer-Titel, der hoffentlich auch auf lange Sicht überzeugen kann.