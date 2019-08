Rockfish Games veröffentlicht erste Screenshots des unangekündigten Weltraumspiels

Rockfish Games, die Macher von Everspace, haben erste Screenshots des bisher unangekündigten Weltraumspiels veröffentlicht.

Kürzlich kündigte Rockfish Games an, am 19. August, im Rahmen der Gamescom, ein neues Weltraum-Spiel enthüllen zu wollen. Den offiziellen Tweet dazu findet ihr hier:

The rumors are true: We have been working on a new #spacegame for quite a while. Check out our teaser website https://t.co/0mATEnisXX and subscribe to our #newsletter for the big announcement of our upcoming #openworld #space #shooter at #gamescom on Aug 19. @indiegamelover #UE4 pic.twitter.com/v2FXo5bpNe

— ROCKFISH Games (@Rockfishgames) August 13, 2019