Sega hat das Strategiespiel Humankind mit einem ersten Trailer angekündigt

Sega hat im Rahmen der Gamescom 2019 mit Humankind ein sehr vielversprechendes Strategiespiel angekündigt.

Kürzlich berichteten wir darüber, dass Sega auf der Gamescom 2019 ein neues Spiel vorstellen würde – und genau das hat Sega jetzt auch getan. Mit Humankind – so der Name des Spiels – erwartet uns ein Strategiespiel, das auf den ersten Blick sehr an Civilization erinnert.

Entwickelt wird das historische Strategiespiel von Amplitude Studios. Offiziell heißt es zum Spiel: “Erschaffe eine Zivilisation, die so einzigartig ist wie du, indem du 60 historische Kulturen von der Bronze bis zur Moderne kombinierst. Die Reise ist wichtiger als das Ziel.”

Jede Kultur hat ihre eigenen Eigenschaften und einen in­di­vi­du­el­len Spielstil, wodurch sich sich zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten ergeben sollen.

Hier der erste Trailer:

Erscheinen soll Humankind 2020 für den PC. Einen genauen Release-Termin gibt es aber noch nicht.

Mit Humankind bekommt Civilization Konkurrenz. Wir freuen uns schon darauf, das Spiel testen zu können. Die ersten Szenen sehen auf jeden Fall interessant aus.