Sega stellt auf der Gamescom 2019 ein neues Spiel vor

Sega wird im Rahmen der Gamescom 2019 ein neues Spiel vorstellen.

Die Gamescom steht vor der Tür und natürlich nutzen auch in diesem Jahr viele Publisher und Entwickler dieses Event für neue Spielvorstellungen – unter anderem auch Sega.

Auf Twitter veröffentlichte das Unternehmen kürzlich einen ersten Teaser zu einem bisher unankekündigten Titel. Den Post findet ihr unter diesen Zeilen. Infos zum Spiel gibt es bisher noch nicht, aber der Codename für das Projekt scheint “Humankind” zu lauten.

Es gibt auch bereits eine erste Teaser-Seite zum Spiel, die ihr über diesen Link erreicht. Im Quellcode findet man aber leider keine weiteren Informationen.

Lange müssen wir jedoch nicht mehr auf die Ankündigung warten, denn die Gamescom öffnet bereits am 20. August ihre Pforten.

Be the first to know. https://t.co/ve9NWfNCER pic.twitter.com/Chj2OaMoGX

— SEGA Europe (@SEGA_Europe) August 16, 2019