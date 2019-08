Seht euch hier den IMAX-Trailer zu “Ad Astra – Zu den Sternen” mit Brad Pitt an

in

Kürzlich wurde ein neuer IMAX-Trailer zum Film “Ad Astra – Zu den Sternen” mit Brad Pitt veröffentlicht, der etwas mehr über die Story verrät.

Wer auf Weltraum-Abenteuer steht, der ist bei “Ad Astra – Zu den Sternen” genau richtig. In diesem Film erleben wir die Geschichte des Astronauten Roy McBride (Brad Pitt), der an den äußersten Rand des Sonnensystems reist, um seinen vermissten Vater (Tommy Lee Jones) zu finden und ein Rätsel zu lösen, dass das Überleben auf unserem Planeten bedroht. Auf seiner Reise enthüllt er Geheimnisse, die die menschliche Existenz und unseren Platz im Universum in Frage stellen.

Hört sich spannend an? Sieht auch so aus. Vor allem die bildgewaltige Inszenierung vermittelt schon im Trailer eine äußerst intensive Stimmung. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Mit dabei sind Liv Tyler (“Der unglaubliche Hulk”), Ruth Negga (“Loving”), John Ortiz (“Kong: Skull Island”) und Donald Sutherland (“Das Leuchten der Erinnerung”).

Der Film startet am 20. September in die Kinos.

Das denken wir:

Der Trailer ist ziemlich beeindruckend und macht Lust auf mehr. Hier erwartet uns auf jeden Fall ein bildgewaltiges Weltraum-Abenteuer.