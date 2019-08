Sekiro: Shadows Die Twice wurde insgesamt 3.8 Millionen Mal verkauft

Die Kadokawa Corporation, die Muttergesellschaft von FromSoftware, gab bekannt, wie häufig sich Sekiro: Shadows Die Twice verkauft hat.

Falls ihr euch schon mal gefragt habt, wie häufig sich das Spiel Sekiro: Shadows Die Twice von FromSoftware verkauft hat – hier die Antwort: 3,8 Millionen Exemplare wurden insgesamt verkauft. In dieser Zahl sind alle physischen und digitalen Kopien aller Plattformen berücksichtigt.

Hier der entsprechende Tweet:

Sekiro: Shadows Die Twice total sell in has reached 3.8 million as of June 30th 2019. pic.twitter.com/sg7CJI8jEE — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 9, 2019

Sekiro: Shadows Die Twice hat diesen Meilenstein bereits am 30. Juni 2019 erreicht. Also liegt die aktuelle Zahl vermutlich noch etwas höher. Somit ist Sekiro ein ziemlicher Erfolg für FromSoftware.

Erst kürzlich berichteten wir über aktuelle Verkaufszahlen von Capcom. So wurde Resident Evil 7 6,6 Millionen Mal und das Resident Evil 2 Remake 4,5 Millionen Mal verkauft. Mehr dazu findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Ein beachtlicher Erfolg. Das schreit nach einer Fortsetzung.

Quelle: dsogaming.com