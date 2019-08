Shenmue 3: So läuft ein Tag im Spiel ab (Trailer)

in

Deep Silver hat einen neuen Trailer zu Shenmue 3 veröffentlicht, der zeigt, was euch so im Spiel erwartet.

Langsam aber sicher nähert sich der Release von Shenmue 3 und daher bekommen wir in diesen Tagen immer mehr Szenen aus dem Spiel zu sehen. Im neuesten Trailer wird gezeigt, wie ein typischer Tag in Shenmue 3 abläuft.

Und wer die Vorgänger gespielt hat, der weiß ungefähr, wie so ein Tag in Shenmue aussieht: Ryo Hazuki besucht Spielhallen, liefert sich Kämpfe in Hinterhöfen und versucht ganz nebenbei Lan Di, den Mörder seines Vaters, aufzuspüren.

Hier erwarten uns keine besonderen Überraschungen, aber Fans werden sich sicher darüber freuen, dass Yu Suzuki, der Schöpfer von Shenmue, der Reihe treu bleibt.

Hier die neuen Spielszenen:

Shenmue 3 erscheint am 19. November für PC und PS4.

Das denken wir:

Wir können es kaum erwarten, zu erfahren, wie die Geschichte von Ryo Hazuki weitergeht.