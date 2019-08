So würde Dwayne “The Rock” Johnson also als Charakter in GTA aussehen

in

Jemand hat sich Dwayne “The Rock” Johnson als Charakter in GTA vorgestellt und ein ziemlich cooles Bild dazu veröffentlicht.

Die Artworks von Grand Theft Auto sind ziemlich genial, da sind wir uns wohl alle einig. Einige Fans erstellen auch immer wieder ihre eigenen Werke im GTA-Stil und eines davon möchte ich euch heute präsentieren. Es stammt vom Künstler und Reddit-User “rnphoto” der unter dem Nick “nogar007” auf Instagram unterwegs ist.

Sein Bild, das ihr unter diesen Zeilen findet, zeigt den früheren Pro-Wrestler und Schauspieler Dwayne “The Rock” Johnson als GTA-Charakter. Abgebildet ist der Star mit einem Anzug und einem Koenigsegg Agera – beides steht ihm gut. Aber überzeugt euch am besten selbst:

Einige User wiesen in den Kommentaren darauf hin, dass diese Bild auch gut als Artwork für ein Saints Row-Spiel funktionieren würde. Andere bemerkten aufgrund der Farben einige Grand Theft Auto: Vice City Vibes und dem können wir nur zustimmen.

So oder so, dieses Artwork ist ziemlich cool und dürfte auch “The Rock” himself sehr gut gefallen.

Das denken wir:

Dieses Bild kann sich wirklich sehen lassen – gerne mehr davon!

Quelle: reddit.com via comicbook.com