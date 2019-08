“Sonic The Hedgehog”: So cool würde der Film mit einem Cartoon-Sonic aussehen

Der Cartoonist “Max G” hat einen Vorschlag für Paramount, wie der Sonic-Film “Sonic The Hedgehog” seiner Meinung nach zu einem Erfolg werden könnte: Er würde den CGI-Sonic mit einem Cartoon-Sonic ersetzen.

Wir berichteten ja schon einige Male über den den Film “Sonic The Hedgehog” und den Aufschrei der Fans, die mit dem CGI-Sonic im ersten Trailer zum Film so gar nicht zufrieden waren. Aus diesem Grund wurde der Film mittlerweile auch auf 2020 verschoben.

Die Filmemacher haben versprochen, dass sie Sonic überarbeiten. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie man Sonic gestalten soll, damit die Fans zufrieden sind. Der Cartoonist “Max G” empfiehlt einen Cartoon-Sonic.

In einem kurzen Clip, den er erstellt hat, zeigt er, dass das keine schlechte Idee ist. Aber überzeugt euch am besten selbst:

Hello! My name is Max G, I’m a cartoonist, and I made a video essay on youtube about how to make a good ‘Sonic the Hedgehog’ movie, with a short addendum essay on why you should date me. Click here to watch: https://t.co/4euWcgdnnR pic.twitter.com/fVCVhWTiYb

— Max G (@BrainDumpTweets) 7. August 2019