Soulcalibur 6: Ankündigung des allerersten Soulcalibur World Invitational-Turniers

Bandai Namco Entertainment hat das eSports-Turnier Soulcalibur World Invitational angekündigt.

Falls jemand unter euch mal an einem Soulcalibur-Turnier teilnehmen möchte, dann sollte er sich den 2. November schon mal rot im Kalender markieren. Denn dann startet das Turnier Soulcalibur World Invitational.

Offiziell heißt es dazu: “Am 2. November 2019 wird die HyperX-Esports-Arena des Luxor Hotels in Las Vegas zum Mittelpunkt des Soulcaibur-Universums, wenn sich dort sieben der weltbesten „Soulcalibur VI“-SpielerInnen treffen, um den „Soulcalibur World Invitational“-Champion zu krönen. Zusätzlich zu den sieben ausgewählten TeilnehmerInnen erhält einer von 128 weiteren „Soulcalibur VI“-SpielerInnen die Chance auf einen Platz in der Endrunde, indem sie am „Soulcalibur World Invitational Last Chance Qualifier“-Turnier teilnehmen, das ebenfalls in der HyperX-Esports-Arena am 2. November 2019 stattfindet.”

Zu dieser Ankündigung wurde auch gleich ein Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Fans des Spiels, die an dem Soulcalibur World Invitational teilnehmen möchten, können sich ab heute um 13 Uhr Karten auf Smash.gg sichern.

Das denken wir:

Der Esport wird immer größer und spielt eine immer wichtigere Rolle in der Gaming-Branche. Wir sind schopn gespannt, wie sich das Ganze in den kommenden Jahren entwickelt.