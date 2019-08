Synced: Off Planet ist ein neuer Shooter, der von The Division inspiriert wurde (Trailer)

Tencent Next Studios, ein Spiele-Konzern aus China, hat einen brandneuen Shooter namens Synced: Off Planet vorgestellt, der von The Division inspiriert wurde. Nachfolgend findet ihr erste Spielszenen.

Im Rahmen der Gamescom 2019 wurde von Tencent Next Studios ein Shooter namens Synced: Off Planet vorgestellt, der sehr an The Division erinnert – und das kommt nicht von ungefähr: Synced wurde vom Ubi-Shooter inspiriert.

Mit Synced erwartet euch ein PvPvE-Online-Shooter in einem Science-Fiction-Setting. Im Spiel müsst ihr einen fremden Planeten erkunden und gegen Nano-Zombies kämpfen – Action ist also vorprogrammiert.

Abgesehen davon sieht das Spiel ziemlich gut aus, was unter anderem daran liegt, dass das Spiel Raytracing unterstützt. Nachfolgend findet ihr ein par Videos, die zeigen, wie das Spiel in Aktion aussieht.

Wann das Spiel erscheint, ist noch nicht bekannt. Sobald es dazu offizielle Infos gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Die Ähnlichkeiten zu The Division sind nicht zu leugnen, was nicht schlecht sein muss, wir hoffen aber, dass die Entwickler genügend eigene Ideen ins Spiel bringen.