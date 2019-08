System Shock 2 bekommt eine Enhanced Edition spendiert

Die Nightdive Studios sind gerade nicht nur dabei, ein Remake für das erste System Shock zu entwickeln, sondern auch eine Enhanced Edition für System Shock 2.

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass die Nightdive Studios ein neues Kickstarter-Update für das Remake des Klassikers System Shock veröffentlicht haben. Jetzt wurde angekündigt, dass System Shock 2 eine Enhanced Edition spendiert bekommt.

Leider wurden mit der Ankündigung keine genaueren Details zu dieser Edition verkündet. Man kann aber davon ausgehen, dass uns hier kein komplett überarbeitetes Spiel erwartet. Ziel ist es vermutlich, das Spiel auf modernen Systemen lauffähig zu machen und vielleicht höhere Auflösungen oder Widescreen-Unterstützung möglich zu machen.

Sobald es weitere Infos dazu gibt, lassen wir es euch wissen. Hier findet ihr den offiziellen Tweet dazu:

You asked for it and we are working on it… System Shock 2 Enhanced Edition coming soon!!! 💾#RetroGaming #SystemShock2 pic.twitter.com/vV5zBtUfWj

— Nightdive Studios (@NightdiveStudio) August 12, 2019