The Dark Pictures Anthology: Little Hope – Teaser kündigt Nachfolger von Man of Medan an

Kürzlich wurde The Dark Pictures Anthology: Little Hope – der Nachfolger von Man of Medan – mit einem ersten Teaser angekündigt.

Das Horrorspiel The Dark Pictures Anthology: Man of Medan steht erst seit heute in den Händlerregalen und schon wird der Nachfolger angekündigt. Wie ihr wisst, wurde die Dark Pictures Anthology ja als mehrteilige Horrorserie angekündigt. Und wenn man Man of Medan durchgespielt hat, dann bekommt man ein Teaser-Video zu sehen.

Dieses Teaser-Video stellt den Nachfolger Little Hope vor. Hier erwartet uns Horror an einem Ort, der – wie der Name bereits verrät – wenig hoffen lässt.

Hier der Teaser:

The Dark Pictures Anthology: Little Hope soll erst nächstes Jahr erscheinen.

In Man of Medan, das heute erscheint, erlebt ihr die Geschichte von fünf Freunden, die auf einem Geisterschiff einen absoluten Albtraum erleben. Und eure Entscheidungen legen fest, wer von der Gruppe überlebt.

Es gibt keinen Game-Over-Screen, was bedeutet, dass alle Charaktere überleben oder sterben können.

Den Launch-Trailer zum Spiel findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Wir finden es toll, was Supermassive Games da gerade macht und wir können es kaum erwarten, uns im Nachfolger von Man of Medan zu gruseln.