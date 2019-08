The Dark Pictures: Man of Medan – Das erwartet euch im “Filmabend-Modus”

Bandai Namco Entertainment hat den zweiten Teil des Entwicklertagebuchs “Don’t Play Alone” für das bevorstehende, narrative Horrorspiel Man of Medan veröffentlicht.

Kürzlich präsentierten wir euch den ersten Teil des neuen Entwicklertagebuchs “Don’t Play Alone” in dem der “Gemeinsame Story”-Modus vorgestellt wurde. Jetzt ging das zweite Entwicklertagebuch an den Start.

Im zweiten Teil erwartet euch ein Überblick über den zweiten Multiplayer-Modus von Man of Medan: Der Filmabend. Dieser Modus bietet einen lokalen Multiplayer, in dem bis zu fünf Freunde die verschiedenen Charaktere steuern und Entscheidungen treffen müssen.

Hier das Video:

Man of Medan, das erste Spiel in der The Dark Pictures Anthologie, wird am 30. August für Xbox One, PlayStation 4 und PC Digital veröffentlicht.

Das denken wir:

Wer auf Horror steht, der sollte sich The Dark Pictures: Man of Medan auf keinen Fall entgehen lassen.