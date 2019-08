The Dark Pictures: Man of Medan – Im neuesten Entwicklertagebuch wird die “Gemeinsame Story” vorgestellt

Bandai Namco Entertainment hat den ersten Teil des neuen Entwicklertagebuchs “Don’t Play Alone” für das Horrorspiel Man of Medan veröffentlicht.

Heute habe ich mal wieder etwas für die Horrorfans unter euch: das erste Entwicklertagebuch “Don´t Play Alone” zu Man of Medan – dem ersten Spiel in der The Dark Pictures Anthologie.

In diesem Entwicklertagebuch wird der “Gemeinsame Story”-Modus vorgestellt. Dieser Modus ist ein Online-Koop-Modus für zwei Spieler, in dem man dieselbe Story gleichzeitig erlebt.

Das bedeutet: Jeder der beiden Spieler spielt dabei in den jeweiligen Szenen unterschiedliche Charaktere, was der Geschichte eine andere Perspektive mit neuen Entscheidungen und Konsequenzen verleiht.

Und so sieht das Ganze in Aktion aus:

Das Spiel erscheint am 30. August für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Weitere News, Infos und Videos zu The Dark Pictures: Man of Medan findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Wer auf Horror steht, der sollte sich The Dark Pictures: Man of Medan nicht entgehen lassen. Hier erwarten euch kreative Spielideen und ein spannender Multiplayer-Modus.