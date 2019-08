The Dark Pictures: Man of Medan – Seht euch hier den unheimlichen Launch-Trailer an

Bandai Namco Entertainment America und Supermassive Games haben den Launch-Trailer zum Horrorspiel The Dark Pictures: Man of Medan veröffentlicht.

Horrorfans haben Grund zru Freude, denn am 30. August erscheint nicht nur Blair Witch, sondern auch The Dark Pictures: Man of Medan – der erste Teil der neuen Horror-Reihe von Supermassive Games.

In Man of Medan landen fünf Freunde auf einem Geisterschiff, das auf dem Mythos von Ourang Medan basiert. Hier handelt es sich um “[…] ein Dampfschiff, dessen Besatzung 1947 auf offener See starb. Der Ourang-Medan-Zwischenfall gilt als eines der ungeklärten Schiffsunglücke der modernen Seefahrtsgeschichte.”

Ihr müsst gut überlegt handeln, denn jeder spielbare Charakter kann, je nach den im Spiel getroffenen Entscheidungen, leben oder sterben, was zu einer Vielzahl möglicher Enden führt.

Am Spiel haben unter anderem die Schauspieler Shawn Ashmore (“X-Men”, “Quantum Break”) und Pip Torrens (“Die Krone”,” Star Wars: Das Erwachen der Macht”) mitgewirkt.

Hier der Launch-Trailer:

Weitere News, Infos und Videos zum Spiel findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Wer auf Horror steht, der sollte sich dieses Spiel nicht entgehen lassen. Punkt.