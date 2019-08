The Elder Scrolls V: Skyrim – Dank dieser Mod könnt ihr eurer Zerstörungswut freien Lauf lassen

Der Moder “John Jarvis” hat eine wirklich coole Modifikation für The Elder Scrolls V: Skyrim veröffentlicht. Diese ermöglicht es euch, Gegenstände in Skyrim zu zerstören.

Wer seiner Zerstörungswut mal wieder freien Lauf lassen möchte, der sollte sich die Skyrim-Mod “Destructible Skyrim – Breakable Objects” besorgen. Wie der Name schon vermuten lässt, ermöglicht es diese Mod, Gegenstände im Spiel zu zerstören.

Wer also Lust hat, aus einem Laden in Skyrim Kleinholz zu machen (wer nicht?!), der kann sich die Mod über diesen Link hier downloaden und installieren.

Und wer zu faul dafür ist und die Mod einfach nur in Aktion sehen möchte, der kann sich diesen Clip hier ansehen:

Das denken wir:

Eine ziemlich coole Mod. Es ist schon beeindruckend, dass die Modding-Community nach so vielen Jahren noch so aktiv an Skyrim werkelt.