“The Purge”: Die zweite Staffel wird verstörend, brutal und ziemlich fies (Video)

Kürzlich wurde ein neues Video zur zweiten Staffel der Serie “The Purge” veröffentlicht, die einen guten Eindruck davon gibt, was uns erwartet.

Mittlerweile gibt es vier “Purge”-Filme und seine Serie auf Amazon Prime Video. Die zweite Staffel geht bereits im Oktober an den Start und diesmal dreht sich die Serie nicht um die eigentliche Purge, in der zwölf Stunden lang jedes Verbrechen völlig legal ist, sondern um das, was davor und danach passiert.

Fans können so noch tiefer in die “Purge”-Welt eintauchen und erfahren, was abseits der Nacht des Mordens so geboten ist. Kleiner Spoiler: Morden ist auch dabei.

Die Macher der Serie erklären im Nachfolgenden Video, dass die Serie ziemlich vetrstörend und brutal sein wird und vor allem durch Spannung überzeugen soll. Das hört sich schon mal gut an, oder?

Abgesehen davon sind die ersten Szenen aus der Serie ziemlich vielversprechend. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Hier der Clip:

Die zweite Staffel umfasst – wie auch schon die erste Staffel – zehn Folgen und wird in Deutschland bei Amazon Prime Video abrufbar sein.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus der zweiten Staffel machen einen guten Eindruck. Es scheint, als hätten sich die Macher einige coole Ideen einfallen lassen. Wir freuen uns schon auf den Serienstart.