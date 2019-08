The Surge 2: Der neueste Trailer zeigt Waffen, Upgrades und riesige Bosse

Focus Home Interactive hat einen neuen Trailer zu The Surge 2, dem kommenden Action-RPG von Deck13, veröffentlicht.

Im neuesten Trailer zu The Surge 2 bekommen wir viele neue Spielszenen zu sehen, aber nicht nur das: Im Clip werden auch einige Waffen, Upgrades und riesige Bosse gezeigt, die euch im Spiel begegnen werden.

Und darum geht es in The Surge 2: Während der Nanomaschinenbefall Jericho City frisst und Roboter die Stadt verwüsten, wachst du in einem verlassenen Gefängnis auf. Um zu überleben, musst du Jericho City erkunden und deine Feinde in brutalen Kämpfen erledigen.

Im Spiel wartet ein großes Arsenal an Waffen, Rüstungen, Fähigkeiten, Implantaten und Drohnen auf dich, mit denen du deinen Charakter individuell ausrüsten und verbessern kannst. Einige davon bekommt ihr hier in Aktion zu sehen:

The Surge 2 erscheint am 24. September für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Der Trailer macht Laune. Hier erwartet uns ein blutiger Action-Trip, der hoffentlich auch Spaß macht. Wir sind schon gespannt, wie gut The Surge 2 wirklich ist.