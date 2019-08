The Walking Dead: The Telltale Definitive Series ist ab sofort digital vorbestellbar

Skybound Games hat kürzlich den digitalen Pre-Order-Start der The Walking Dead: The Telltale Definitive Series angekündigt.

Vor einigen Wochen haben wir über die Ankündigung der The Walking Dead: The Telltale Definitive Series berichtet – jetzt kann die Sammlung für 49,99 Euro im Epic Games Store, PlayStation Store und Microsoft Xbox One Store vorbestellt werden.

Ab 10. September wird The Walking Dead: The Telltale Definitive Series dann für PlayStation 4 und Xbox One überall im Handel sowie digital im PlayStation Store, Microsoft Xbox One Store und im Epic Games Store für Windows PC erhältlich sein.

Das Paket enthält alle vier Seasons von Telltales The Walking Dead und The Walking Dead: Michonne. Euch erwarten also 23 Episoden und mehr als 50 Stunden Spielzeit.

Abgesehen davon wird der Grafikstil “Graphic Black” aus der finalen Staffel auf alle anderen Staffeln angewendet. Wie das aussieht, zeigt der Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Das denken wir:

Wer dieses Adventure bisher verpasst hat, sollte spätestens jetzt zugreifen – es lohnt sich.