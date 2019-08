The Witcher 3: Wild Hunt – Seht euch hier eine halbe Stunde aus der Switch-Version an

in

Nintendo hat ein Video veröffentlicht, das fast eine halbe Stunde aus der Switch-Version von The Witcher 3 zeigt.

Bis zum Release der Switch-Version von The Witcher 3 müssen wir uns zwar noch etwas gedulden, aber dafür hat Nintendo nun ein Video veröffentlicht, das 26 Minuten aus dem Spiel zeigt.

Genauer gesagt zeigt das Video den Handheld-Modus, der verdammt gut aussieht. Es ist wirklich beachtlich, dass es die Entwickler geschafft haben, das Spiel so gut zu portieren. Die Grafik sieht gut aus und das Spiel läuft flüssig. Was will man mehr?

Auch für die Menüs des Spiels haben sich die Entwickler einiges einfallen lassen. Schließlich hat man auf dem Handheld-Screen sehr begrenzten Platz. Wer das Spiel bisher verpasst hat und eine Switch besitzt, der sollte sich die The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition nicht entgehen lassen.

Hier das Video:

Übrigens: The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition wird mit dem Basisspiel sowie allen zusätzlichen Inhalten geliefert, die jemals veröffentlicht wurden. Dazu gehören die Story-Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine und auch alle 16 kostenlosen DLCs. Insgesamt bietet die Complete Edition über 150 Stunden Spielspaß. Und das Beste: ALle Inhalte befinden sich auf nur einer Cartridge. Keine Ahnung, wie CD Projekt RED das geschafft hat.

Das Spiel erscheint am 15. Oktober für die Nintendo Switch.

Das denken wir:

Die Entwickler mussten zwar ein paar grafische Abstriche machen, aber die Switch-Version sieht trotzdem noch sehr gut aus. CD Projekt RED hat für diesen Port wieder mal ganze Arbeit geleistet.