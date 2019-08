Trine 4: The Nightmare Prince erscheint am 8. Oktober – neuer Gameplay-Trailer

in

Modus Games hat angekündigt, dass Trine 4: The Nightmare Prince am 8. Oktober erscheint und ein neuer Trailer wurde ebenfalls veröffentlicht.

Wer mal wieder Lust auf ein märchenhhaftes Abenteuer hat, der sollte sich Trine 4: The Nightmare Prince schon mal vormerken – hier erwartet euch nämlich genau das.

Und mittlerweile wissen wir auch, wann das Spiel erscheint, denn das Studio Modus Games hat den Release-Termin verraten: Ab dem 8. Oktober steht das Spiel für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch in den Händlerregalen. Etwas müssen wir uns also noch gedulden.

Dafür wurde mit der Ankündigung auch gleich ein neuer Trailer veröffentlicht, der viele neue Spielszenen beinhaltet. Diesen findet ihr weiter unten.

Worum geht es in Trine 4: The Nightmare Prince?

“Trine kehrt mit Trine 4: The Nightmare Prince und der Magie von 2.5D zurück! Die drei Helden in dieser Bestseller-Abenteuerserie sind wieder da und begeben sich auf eine Quest, um den armen jungen Prinzen Selius zu retten. Der Zauberer Amadeus, der Ritter Pontius und der Dieb Zoya begeben sich gemeinsam auf eine spannende Quest durch fantastische märchenhafte Landschaften voller Gefahren.”

“Prinz Selius leidet unter unheimlich düsteren Träumen. Aufgrund seiner magischen Talente können monströse Alpträume Wirklichkeit werden und Chaos auslösen. Amadeus, Pontius und Zoya müssen den geplagten Prinzen finden und aus seiner verzweifelten Lage retten, bevor die Welt von den Schatten vom Nightmare Prince verschlungen wird.”

Mehr News, Infos und Videos zu Trine 4 findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Wer die Vorgänger mochte, der wird in Trine 4 voll auf seine Kosten kommen.