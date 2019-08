“Underwater”: Etwas Schreckliches hat sich sieben Meilen unter der Meeresoberfläche versteckt (Trailer)

in

Im Januar geht der Unterwasser-Horrorfilm “Underwater – Es ist erwacht” mit Kristen Stewart an den Start. Jetzt wurde der erste Trailer zum Film veröffentlicht.

In “Underwater – Es ist erwacht” geht es um eine Crew von Unterwasserforschern, die nach einem Erdbeben ums Überleben kämpfen müssen, denn ihr Labor wurde durch das Beben verwüstet und was noch schlimmer ist: Es hat eine gefährliche Macht auf den Plan gerufen.

Für das Drehbuch sind Brian Duffield (“The Babysitter”) und Adam Cozad (“Legend of Tarzan”) verantwortlich. Neben Kristen Stewart sind im Film auch Vincent Cassel (“Dobermann”), T.J. Miller (“Deadpool”) und Jessica Henwick (“Iron Fist”) zu sehen.

Ich finde den Trailer auf jeden Fall ziemlich cool. Das Ganze erinnert irgendwie an einen Mix aus “Alien” und “The Descent – Abgrund des Grauens”. Wenn alles glatt läuft, dann erwartet uns hier ein intensiver Horrorstreifen.

Hier der Trailer:

Der Film läuft am 9. Januar 2020 in die deutschen Kinos an.

Das denken wir:

Der Trailer sieht spannend aus und die Szenen erinnern etwas an “Alien”. Wir freuen uns schon auf den Kinostart.