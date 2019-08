VA-11 Hall-A ist das erste Booze em’ Up

Habt ihr schon mal von dem Spiel VA-11 Hall-A gehört? Hier handelt es sich um ein Cyberpunk-Text-Adventure und das wohl erste Booze em’ Up.

Booze em’ Up, da ihr in diesem abgefahrenen Spiel die Rolle eines Barkeepers in der Bar VA-11 Hall-A übernehmt – eine kleine Bar in der Innenstadt, in die es immer wieder faszinierende Menschen zieht.

Das Text-Adventure spielt in einer dystopischen Welt, in der Unternehmen über alle herrschen und in der alles menschliche Leben mit Nanomaschinen infiziert ist, die sie unterdrücken sollen.

Als Barkeeper müsst ihr euren Besuchern in einem Minispiel Getränke ganz nach ihrem Geschmack servieren, um ihre Zunge zu lockern und ihre Geschichten zu hören.

Übrigen: Das Spiel wurde von alten japanischen Adventures für den PC-98 inspiriert.

Auf Steam könnt ihr euch das erste Booze em’ Up für 14,99 Euro holen.

Hier der Trailer zum Spiel:

Das denken wir:

Wer auf der Suche nach einem etwas ungewöhnlichen Text-Adventure ist, der sollte sich VA-11 Hall-A mal etwas genauer ansehen.