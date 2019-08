Wolfenstein: Youngblood – Das erwartet euch mit dem nächsten Patch

in

Bethesda hat verraten, was uns mit dem nächsten Patch im Koop-Shooter Wolfenstein: Youngblood erwartet.

Na, zockt ihr noch fleißig Wolfenstein: Youngblood? Dann interessiert euch mit Sicherheit, was Bethesda so für den näöchsten Patch geplant hat. Genau das hat das Studio in einem Reddit-Post verraten.

Das aktuelle Update ermöglicht es, das Spiel im Offline-Modus anzuhalten, Missionsfortschrittsprobleme wurden behoben und vieles mehr. Was euch mit dem Update 1.0.5 erwartet, findet ihr hier:

Es gibt jetzt zusätzliche Kontrollpunkte.

Die allgemeine Schwierigkeit wurde angepasst, insbesondere bei Bosskämpfen.

Manche Gegner haben sich laut einigen Spielern wie “Kugelschwämme” angefühlt – dieses Problem wurde adressiert.

Zusätzliche Munition wurde im gesamten Spiel platziert.

Eine Option zum Ein- und Ausschalten der feindlichen Gesundheitsleisten wurde hinzugefügt.

Es ist jetzt einfacher, das Spiel zu 100% zu beenden.

Wolfenstein: Youngblood ist derzeit für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Weitere Informationen zum Spiel findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Schön, dass die Entwickler die Community ständig darüber informieren, woran sie arbeiten und das Spiel stetig verbessern.

Quelle: comicbook.com