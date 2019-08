World of Warcraft Classic: Sichert euch jetzt euren Charakternamen

in

Blizzard hat verkündet, dass ihr euch ab sofort euren Charakternamen in World of Warcraft Classic sichern könnt.

Mal wieder Lust auf eine Runde WoW wie damals? Dann habt ihr World of Warcraft Classic mit Sichehreit schon auf dem Schirm. Hier erwartete euch eine Reise durch das ursprüngliche Azeroth, vor den einschneidenden Veränderungen durch den Kataklysmus.

Und jetzt könnt ihr euch euren Charakternamen sichern. In der offiziellen Pressemitteilung heißt es: “Wenn du gemeinsam mit deinen Freunden spielen willst, solltet ihr darauf achten, eure Charaktere auf demselben Realm zu erstellen, da ihr in World of Warcraft Classic nicht realmübergreifend zusammen spielen könnt. Egal, ob du einen deiner Lieblingscharaktere von damals wieder zum Leben erwecken oder einen völlig neuen Helden erstellen willst – jetzt kannst du dir frühzeitig einen epischen Namen für deine Abenteuer sichern. “

“World of Warcraft Classic wird weltweit am 27. August veröffentlicht, aber du kannst jetzt schon alte Gildenmitglieder und Freunde suchen, um dich gemeinsam mit ihnen vorzubereiten!”

Das denken wir:

Da werden Erinnerungen wach. Mal sehen, wie viele Spieler sich im ursprünglichen Azeroth einfinden werden.