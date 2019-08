WRC 8: Collector Edition, Vorbestellerboni und Erscheinungsdatum enthüllt

in

Bigben und Entwickler Kylotonn haben die verschiedenen Editionen und das Erscheinungsdatum von WRC 8 verraten.

Kürzlich wurde der Release-Termin des Racing-Spiels WRC 8 verraten. Demnach soll das Spiel am 6. September für PC, PS4 und Xbox One an den Start gehen. Im Oktober erscheint der Titel auch für Nintendo Switch.

Das Spiel kann mittlerweile vorbestellt werden. In der offiziellen Prssemiteilung heißt es dazu: “Vorbesteller der Basic Edition erhalten kostenfrei das Rallye Legends-Pack. Dieses enthält zwei berühmte Wagen vergangener Zeiten: den Lancia 037, der letzte Wagen mit Heckantrieb, der die World Rally Championship gewann, sowie den Porsche 911 GT3 RS RGT, der als besonders kraftvoller Rallye-Wagen bekannt ist. Spieler, die eine Fassung für Nintendo Switch vorbestellen, erhalten bei ausgewählten Händlern zudem eine Hartschalentasche im WRC 8-Look für ihre Konsole.”

“Die physische Collector Edition enthält das Basisspiel, erfahrene Crew-Mitglieder für das Team im Karriere-Modus, das Legendary Cars-Pack sowie ein dreimonatiges Abonnement des WRC+ All Live TV-Dienstes. Dieser Dienst bietet 25 Stunden Liveübertragungen von jeder Rallye, Expertenanalysen und Berichte hinter den Kulissen. Das Legendary Cars Pack der physischen Collector Edition enthält den Ford Escort MkII 18000, den Lancia Delta HF Integrale Evoluzione und den Renault Alpine. Spieler, die diese Edition kaufen, erhalten zudem bei ausgewählten Händlern eine Collector Edition-Metallbox im WRC-Design.”

In WRC 8 wartet ein überarbeiteter Karrieremodus auf euch, den ihr unbedingt ausprobieren solltet. Mehr Infos dazu findet ihr über diesen Link.

Und wer wissen möchte, wie ein Nachtrennen in WRC 8 bei Regen und in 4K aussieht, der sollte diesem Link hier folgen.

Das denken wir:

In WRC 8 erwartet euch ein umfangreicher Karrieremodus und Ralley-Action in Edeloptik. Racing-Fans sollten sich das nicht entgehen lassen.