XIII: Das Remake des Comic-Shooters wurde auf 2020 verschoben

Im April berichteten wir über die Ankündigung des Comic-Shooters XIII – jetzt wurde das Spiel verschoben.

Microids verkündete, dass das Remake erst 2020 erscheinen wird. François Coulon, Head of Production bei Microids, erklärte: “Diese zusätzliche Entwicklungszeit wird benötigt, um das angestrebte Niveau zu erreichen. Die Ankündigung wurde von der Community mit überwältigender Resonanz begrüßt und wir werden sicherstellen, dass unseren Fans das bestmögliche Spiel geboten wird.”

XIII’s release slips to 2020! XIII’s identity quest will come back on PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC and Mac. pic.twitter.com/MVXuMc16Nt

— Microids 🔜 #Gamescom2019 (@Microids_off) 8. August 2019