50 Dinge, die ihr in Sekiro: Shadows Die Twice wahrscheinlich verpasst habt

Der YouTuber “VaatiVidya” hat kürzlich veröffentlicht, das 50 Dinge in Sekiro: Shadows Die Twice zeigt, die ihr vermutlich verpasst habt.

Heute habe ich ein interessantes Video für alle Fans von Sekiro: Shadows Die Twice. Im nachfolgenden Clip bekommt ihr nämlich 50 Dinge zu sehe, die ihr vermutlich verpasst habt, als ihr den Titel durchgespielt habt. Aber Vorsicht: Das Video enthält Story-Spoiler!

Einige dieser Geheimnisse sind sehr schwierig zu entdecken. Eines von ihnen ist nicht einmal mit normalen Mitteln zugänglich. Es ist wirklich verrückt, wie weit die Entwickler für ein kleines Detail gehen, das die meisten Spieler wahrscheinlich sowieso nicht finden.

Da es sich hier um ein Geheimnis handelt, das Spoiler enthält, möchte ich hier nicht weiter darauf eingehen.

Also nehmt euch am besten eine halbe Stunde Zeit und stürzt euch in die geheimnisvolle Welt von Sekiro.

Es ist wirklich spannend zu sehen, welche Details die Entwickelr in Sekiro gepackt haben. Gerne mehr solcher Videos!

