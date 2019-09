Ab 1. Oktober könnt ihr Call of Duty: Mobile kostenlos auf dem PC mit Maus und Tastatur spielen

GameLoop hat angekündigt, dass man Call of Duty: Mobile kostenlos auf dem PC spielen kann.

Fans von Call of Duty haben es in diesen Tagen ziemlich gut, denn im Oktober erscheint nicht nur Call of Duty: Modern Warfare, sondern auch Call of Duty: Mobile.

Und was Call of Duty: Mobile betrifft, finde ich es ziemlich cool, dass man das Smartphone-Spiel ab 1. Oktober kostenlos auf dem PC zocken kann.

Offiziell heißt es dazu: “Durch das Spielen von CODM auf GameLoop könnt ihr die Beschränkungen von Telefonen durchbrechen, mit einem größerem Bildschirm und einem breiteren Sichtfeld, einer Maus und einer Tastatur, um präzises Zielen und Schießen zu gewährleisten. Noch wichtiger ist, dass ihr mit exklusiver Tastenbelegung und detaillierten Anpassung die tiefgreifendste und schönste Erfahrung von Call of Duty: Mobile machen können.”

Im Grunde handelt es sich hier um einen Android-Emulator, den ihr euch über diesen Link downloaden könnt.

Call of Duty: Mobile ist ein kostenloser Ego-Shooter, der von Tencent Games entwickelt wurde. Hier erwarten euch klassische Spielmodi, Karten, Waffen und Charaktere aus der Call of Duty-PC-Serie.

Weitere Infos und News zu Call of Duty findet ihr über diesen Link.

Übrigens: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Call of Duty kostenlos? Wenn man auf Shooter steht, sollte man das Spiel auf jeden Fall ausprobieren.