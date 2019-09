Anthology of Fear: In diesem Psycho-Thriller erwarten euch 3 unheimliche Horrorgeschichten

Ultimate Games und RG Crew haben das Ego-Horrorspiel Anthology of Fear angekündigt. Hier erwarten euch drei unheimliche Horrorgeschichten in einer.

Wer auf guten Horror steht – und dazu zähle ich mich auf jeden Fall dazu – sollte sich den Titel Anthology of Fear mal vormerken. In diesem Spiel übernehmt ihr die Rolle von drei Helden.

In diesen unterschiedlichen Rollen erlebt ihr dann den Horror des frühen 20. Jahrhunderts in entlegenen Gebieten Russlands, das zeitgenössische Drama in einem gewöhnlichen Haus und unwirkliche Ereignisse “zwischen den Fetzen der Realität” – so die offizielle Beschreibung.

In jeder Episode erwartet euch einzigartiges Gameplay mit einer Reihe verschiedener Features. So versprechen die Entwickler, dass uns hier keine einfachen und langweiligen Jumpscares erwarten. Die Stimmung des Spiels wird hier von der Atmosphäre geprägt.

Mit der Ankündigung wurde auch ein erster Trailer veröffentlicht, der wirklich gut aussieht. Vor allem die Grafik macht schon jetzt einen guten Eindruck. Aber überzeugt euch am besten selbst:

Einen Release-Termin gibt es leider noch nicht. Bisher heißt es nur “coming soon”.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen aus diesem Titel sehen sehr vielversprechend aus. Hier erwartet uns auf jeden Fall ein unheimlicher Horrortrip.