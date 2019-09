Batista ist ein spielbarer Charakter in Gears 5 – so sieht er aus

Der ehemalige WWE-Champion und Schauspieler Dave Bautista ist ein spielbarer Charakter im Actiontitel Gears 5 – kürzlich wurden erste Bilder des Ingame-Models veröffentlicht.

Am vergangenen Dienstag verkündete Dave Bautista, dass er als Charakter in Gears 5 verfügbar sein wird und mittlerweile wurden erste Bilder veröffentlicht, die zeigen, dass das Muskelpaket eine gute Figur als Gears-Held macht.

It’s about damn time. Play as me in #Gears5 starting Sept 15 after @WWE Clash of Champions. @XBox @GearsofWar #DreamChaser pic.twitter.com/bCU4ZIjdw1