Bleeding Edge: Seht euch hier 11 Minuten aus dem 4v4-Multiplayer-Spiel von Ninja Theory an

Arekkz Gaming hat ein Video veröffentlicht, das ganze elf Minuten aus dem 4v4-Multiplayer-Spiel Bleeding Edge zeigt.

Im Juni kündigte Ninja Theory das Multiplayer-Melee-Spiel Bleeding Edge an. Mittlerweile sind neue Spielszenen im Netz gelandet. Diese wurden zwar nur abgefilmt, wer auf das Spiel wartet, wird sich aber trotzdem darüber freuen.

Bleeding Edge spielt in einer dystopischen Zukunft, in der die Umgebung sehr farbenfroh ist. Der Grafikstil erinnert etwas an Borderlands und Sunset Overdrive und macht insgesamt einen ziemlich coolen Eindruck.

Wenn die Charaktere abwechslungsreich genug sind und das Balancing passt, dann erwartet uns hier mit Sicherheit ein sehr unterhaltsames Multiplayer-Spiel.

Hier die neuen Spielszenen:

Das denken wir:

Die neuen Spielszenen machen einen sehr guten Eindruck. Wir sind wirklich schon gespannt, ob sich das Spiel gegen die Konkurrenz durchsetzen kann.

Quelle: dsogaming.com