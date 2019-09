Borderlands 3: Seht euch hier den Launch-Trailer an

in

Gearbox hat den Launch-Trailer zu Borderlands 3 veröffentlicht – etwas zu früh. Erst war er auf Twitter verfügbar, dann war er weg.

In wenigen Tagen steht Borderlands 3 endlich in den Händlerregalen und aus diesem Grund wurde der Launch-Trailer veröffentlicht. Erst wurde er versehentlich via Twitter veröffentlicht und dann wieder offline genommen. Mittlerweile ist er auf dem offiziellen YouTube-Kanal zu finden.

Im Trailer erwartet euch der typische Borderlands-Wahnsinn: Geballer, Verfolgungsjagden, Explosionen und Chaos – genau das, was sich Fans wünschen.

Abgesehen davon gibt es den Track “Seven Seas of Rhye” von Queen auf die Ohren. Was will man mehr?

Here you go:

Wann erscheint Borderlands 3?

Bis zum Release von Borderlands 3 müsst ihr euch noch wenige Tage gedulden. Das Spiel erscheint am 13. September für PC, PS4 und Xbox One.

Weitere News, Infos und Videos zum Spiel findet ihr hier.

Das denken wir:

Wer die Vorgänger mochte, der wird Borderlands 3 lieben. Hier erwartet euch ein Multiplayer-Action-Fest der besonderen Art.