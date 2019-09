Call of Duty: Modern Warfare – Die offene Beta für PC ist jetzt live

in

Kürzlich ging die Multiplayer-Beta von Call of Duty: Modern Warfare für PC an den Start.

Falls ihr Lust habt, heute eine Runde Call of Duty: Modern Warfare zu zocken, dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Die offene Beta für PC ist jetzt live.

Das verkündete Blizzard in einer offiziellen Mitteilung, in der es heißt: “Dieses Wochenende können Sie sich mitten ins Getümmel stürzen und bis zum 23. September kostenlos spielen. Wählen Sie Ihren Operator, durchkämmen Sie die Kaserne und stürzen Sie sich in die rasante Mehrspieler-Action. Hier erfahren Sie mehr über die Multiplayer-Beta für PC.”

Unter anderem erwarten euch schnelle Nahkämpfe im 2v2-Feuergefecht, traditionelle 6v6-Multiplayer-Action und Gefechte mit mehr Spielern. Abgesehen davon dürft ihr euch auf Maps mit Nachtsicht-Gameplay freuen.

Hier der Trailer, der euch schon mal auf die Beta einstimmt:

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Modern Warfare macht bisher einen sehr guten Eindruck. Die Entwickler geben sich viel Mühe, CoD mit zahlreichen Neuerungen voranzutreiben, ohne dabei auf alte Tugenden zu verzichten. Wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie der neue Teil bei der Community ankommt.