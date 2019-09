Call of Duty: Modern Warfare – Seht euch hier den neuen Story-Trailer an

Activision hat einen neuen Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare veröffentlicht, der einen Einblick in die Story des Spiels gibt.

Mit Sicherheit freut ihr euch auch darüber, dass es in Call of Duty: Modern Warfare wieder einen Singleplayer-Modus geben wird und dazu wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr weiter unten findet.

Darum geht es in der Kampagne: In einer verzweifelten Mission müssen Captain Price und die SAS gemeinsam mit der CIA und der Urzikstani Liberation Force gestohlene chemische Waffen zurückholen. Das SPiel führt euch von London in den Nahen Osten und an andere Orte auf der Welt, während diese Task Force darum kämpft, den globalen Krieg in vollem Umfang zu beenden.

Hört sich spannend an? Sieht auch so aus. Hier der Story-Trailer:

Call of Duty: Modern Warfare steht ab dem 25. Oktober für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen.

Das denken wir:

Schön, dass es in Modern Warfare wieder einen Story-Modus geben wird. Und dieser scheint wirklich sehr spannend zu sein. Wir freuen uns auf jeden Fall schon darauf, das finale Spiel zocken zu können.